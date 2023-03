D. José Ornelas diz que suspensão de padres é um compromisso sério da Igreja

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) entende que a suspensão de três padres nas dioceses de Évora e Angra, "são sinal de um compromisso sério da Igreja em Portugal e de um total empenho em erradicar os abusos sexuais de crianças e jovens".

D. José Ornelas defende "as medidas já tomadas, e que continuarão nos próximos dias" vão de encontro a "algumas das decisões" tomadas na última Assembleia Plenária do episcopado português.

De acordo com Ornelas, as decisões dos bispos que já estão "a ter consequências práticas, desde logo na atuação por parte de algumas dioceses que receberam as listas elaboradas, com toda a competência, por parte da Comissão Independente e do Grupo de Investigação Histórica dos Arquivos Diocesanos e dos Institutos de Vida Consagrada".

Na conferência de imprensa em que a CEP apresentou medidas para fazer face aos abusos sexuais, recorde-se que os nomes entregues pela Comissão Independente aos bispos foram apresentados como sendo apenas "só uma lista de nomes".