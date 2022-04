D. José Ornelas falha encontro com o Papa e cumpre isolamento no Vaticano

O bispo de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) está em isolamento no Vaticano, com covid-19. D. José Ornelas tinha uma audiência marcada, na passada quinta-feira, com o Papa Francisco, para lhe entregar, em nome da CEP, a terceira edição do Missal Romano.

A oferta acabou por ser feita por D. José Cordeiro, arcebispo de Braga, que também se deslocou a Roma. O bispo de Leiria-Fátima ter-se-á sentido mal na viagem e, já no Colégio Português, em Roma, fez o teste que se revelou positivo. Desde essa altura que está fechado no quarto onde ficou hospedado.

O Papa Francisco nomeou, a 28 de janeiro deste ano, D. José Ornelas como bispo de Leiria-Fátima, sucedendo no cargo ao cardeal D. António Marto, que apresentou a sua renúncia. D. José Ornelas tem 68 anos e esteve à frente da diocese de Setúbal desde 2015, ano em que foi ordenado bispo, depois de ter sido responsável pela Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus. Em junho de 2020 foi eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.