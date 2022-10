D. José Ornelas nega "encobrimento" de abusos: "Esta é a hora da Justiça"

R. S. Hoje às 16:47 Facebook

José Ornelas nega encobrimento de abusos sexuais na Igreja e assegura que só um caso já seria "demasiado".

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) negou, esta quarta-feira, em Fátima, que tenha havido algum "encobrimento" de abusos sexuais, numa reação à investigação aberta pelo Ministério Público de que está a ser alvo, a propósito de um alegado encobrimento de suspeitas de abuso sexual de menores, relacionadas com um padre da paróquia de Fafe, num caso que foi arquivado em 2015.

Dizendo-se "tranquilo" nesse aspeto e garantindo que foram tomadas "as medidas adequadas", o bispo D. José Ornelas notou, no entanto, que a Igreja Católica não se conforma com "o que aconteceu".

Instado a comentar as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, que na terça-feira disse que as mais de 400 denúncias já feitas à Comissão Independente não lhe parecem um número "particularmente elevado" - uma declaração que valeu críticas vindas de todos os quadrantes políticos -, o presidente da CEP disse apenas que "qualquer número é demasiado" e que "esta é a hora da Justiça".

Questionado sobre se os casos de abusos que têm sido recolhidos abalam a credibilidade da Igreja, D. José Ornelas salientou a atuação perante as falhas. "Não vim para a Igreja por ser perfeita. Porque não é. Nunca será perfeita neste mundo", asseverou, recusando resignar-se a essa realidade. "É preciso transformar. Ser credível é agir credivelmente. E é isto que estamos a fazer", acrescentou.