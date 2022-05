D. José Ornelas promete ajuda da Igreja para divulgar comissão para abusos

Maria Anabela Silva Hoje às 19:13 Facebook

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, garante que a Igreja "sempre esteve" disponível para divulgar a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais Contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa.

As declarações foram proferidas esta tarde, numa conferência de imprensa em Fátima, onde o também bispo de Leiria-Fátima foi confrontado com a vontade expressa, esta semana, pelo coordenador daquela comissão, Pedro Strecht, de ver a Igreja envolver-se mais na divulgação do trabalho e da existência deste grupo de trabalho.

D. José Ornelas garante que essa preocupação "sempre" esteve presente no seio da instituições da Igreja, referindo que "todas" as dioceses têm informação sobre os contactos da comissão nos suas páginas na internet. Foram também "enviados cartazes" com esses dados para as paróquias, para serem "afixados nas Igrejas".

O presidente da CEP referiu ainda que, em paralelo com essa divulgação, têm sido feitos "apelos" à denúncia de casos de abuso. "É muito clara a nossa vontade de apurar a verdade. (...) Queremos fazê-lo com toda a decisão e com toda a clareza, não para dizermos que vamos pôr cobro a isto, mas para fazer tudo para evitar que estes casos dramáticos apareçam", afirmou o bispo.