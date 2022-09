D. Manuel Clemente diz que tem a confiança do Papa Francisco 

O Cardeal Patriarca de Lisboa acredita que tem a confiança do Papa Francisco para continuar a liderar a igreja católica em Portugal. D. Manuel Clemente, em declarações à RTP, afirmou que a audiência surpresa que teve em agosto com o Papa foi da sua iniciativa.

"Fui a Roma porque achei que o Papa devia saber diretamente por mim o que se passava em Portugal", afirmou. Na altura, o Cardeal estava a ser criticado por não ter denunciado à justiça, pelo menos, um caso de abuso sexual de um menor por parte de um sacerdote.

D. Clemente publicou uma carta aberta a explicar a situação e entregou essa carta a Francisco. "O Papa recebe-me benevolentemente e escutou-me com atenção", referiu, acrescentando que, da parte do Sumo Pontífice, encontrou "a melhor compreensão", sendo que o Papa está "completamente à vontade quer para manter, quer para mudar".

PUB

Os abusos sexuais no seio da Igreja Católica, as centenas de denúncias feitas à Comissão Independente e às comissões diocesanas, cometidas sobretudo por padres, alguns deles ainda no ativo, têm provocado muitas críticas junto da hierarquia da igreja. O Cardeal garante que "tudo o que está legalmente previsto, está feito" e que "o povo português pode confiar na Igreja".