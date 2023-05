D. Nuno Almeida é o novo bispo de Bragança-Miranda

D. Nuno Almeida foi nomeado, esta manhã, bispo da Diocese de Bragança-Miranda, anunciou o Vaticano, em comunicado.

A diocese de Bragança estava sem bispo desde 2021, quando D. José Cordeiro foi nomeado arcebispo de Braga deixando Bragança em 'sede vacante'. Com a nomeação do Papa Francisco, o até agora bispo auxiliar de Braga passa a ser responsável por uma das dioceses com menos população do país, mas, ao mesmo tempo, uma das maiores em área geográfica.

D. Nuno Almeida nasceu a 1 de agosto de 1962, em Sátão, na diocese de Viseu, tendo ingressado, em 1972, no Seminário Menor de S. José, em Fornos de Algodres e concluído o curso de Teologia no Seminário Maior de Viseu, no ano letivo de 1983/1984; em 1996, terminou a licenciatura em Teologia. Foi ordenado sacerdote em Sátão.