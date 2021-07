Da brincadeira à ciência: sugestões para o que fazer com os filhos nas férias

JN Hoje às 08:44 Facebook

De aulas de programação informática a iniciativas de educação ambiental, a oferta de programas para as férias dos mais pequenos está espalhada pelo território e tem vários preços.

Happy Code

Online e presencial

A escola de tecnologia e programação vai promover "bootcamps" online com o valor de 55 euros. Já as aulas presenciais nos centros (Caldas da Rainha, Leiria, Lisboa, Maia, entre outros) custam 125 euros.



Science4you

Porto e Lisboa

A empresa especializada em brinquedos científicos vai organizar campos de férias, com atividades relacionadas com ciência e também visitas guiadas. Os valores vão dos 40 euros diários aos 195 euros semanais.



Zoomarine

Albufeira

O parque aquático tem dois programas de férias: "Guardiões do Zoomarine" e o "Clube do Sam". Além do contacto com os "habitantes" do parque, as crianças poderão divertir-se nas piscinas. Os preços começam nos 130 euros.



Cantinho dos perdigotos

Lisboa

Sob o tema "Conhecer Lisboa", o ATL vai promover "peddy-papers", caças ao tesouro e outros jogos temáticos. Nos dias mais soalheiros, há idas à piscina. Os valores começam nos 90 euros por semana e existe uma taxa de inscrição de 30 euros.



Feijão verde Fun Park

Vários locais

O parque de diversões vai organizar a "Academia de Férias" com atividades de culinária, artes e desporto para os mais pequenos. O preço varia entre os 18 e os 36 euros por dia. O programa acontece em vários espaços, como Aveiro, Sintra ou Montijo.

Verão em movimento

Vila Real

A Autarquia vai organizar três campos de férias, cada um com uma semana de duração. As atividades vão do desporto a trabalhos manuais, como a modelação de balões. Os preços são a partir de 20 euros.



Gaiaaprende

Vila Nova de Gaia

A Câmara Municipal tem dois programas de férias, o GAIAaprende+ e o GAIAaprende+i, para crianças com necessidades especiais. O início é a 12 de julho e os valores começam nos 25 euros por semana.



Missão Férias

Porto

A empresa municipal Ágora organiza campos de férias para crianças e jovens, incluindo com deficiência. A iniciativa terá seis localizações e um máximo de 12 alunos por turma. O custo da inscrição começa nos 45 euros semanais.



Tok"a Mexer

Valongo

O campo de férias organizado pela Autarquia acontece de 12 de julho a 27 de agosto. Vai haver dias de praia e de contacto com as tradições locais, como a visita à Oficina da Regueifa e do Biscoito e workshops de brinquedo tradicional. O preço semanal é de 27 euros.



Mata da Machada

Barreiro

O campo de férias do Centro de Educação Ambiental da Mata Nacional da Machada e Sapal do Rio Coina vai ensinar os mais novos a melhor proteger a Natureza. Haverá várias ações de sensibilização e educação ambiental. Os preços começam nos 34 e vão até aos 102 euros. O valor inclui refeições e seguro.