"Dá mais gosto aprender num ambiente familiar"

Escola Secundária de Arga e Lima, em Lanheses, Viana do Castelo, destaca-se entre os estabelecimentos de ensino públicos com um 43º lugar no ranking do Jornal de Notícias. Foi a melhor da região Norte e a terceira a nível nacional.

Leonor Marques, 17 anos, estuda na Escola Básica e Secundária de Arga e Lima desde o 5º ano e quis levar os estudos até ao fim na mesma escola. Poderia ter optado, como alguns dos seus colegas, pela transferência para escolas urbanas de Viana do Castelo, mas escolheu ficar no estabelecimento de ensino situado, em meio rural, na freguesia de Lanheses. E que este ano volta a ser a melhor escola pública da região Norte, de acordo com o ranking do JN (a terceira a nível nacional, depois do Conservatório Nacional e da Luís António Verney, ambas em Lisboa).