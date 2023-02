Dadores de gâmetas dirigem-se aos privados por falta de resposta no SNS

Carla Rodrigues, presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), afirmou esta quarta-feira que não há "falta de dadores" de gâmetas em Portugal. No entanto, a maioria dirigem-se aos centros privados de procriação medicamente assistida (PMA), porque o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não consegue dar resposta a todas as doações.

Em audição na comissão parlamentar de Saúde, a presidente do CNPMA constatou haver uma diferença significativa entre as doações feitas nos centros públicos e nos centros privados de PMA. "Não há falta de dadores, vão é dar aos privados", respondeu Carla Rodrigues, depois da deputada da Iniciativa Liberal Joana Cordeiro a ter questionado sobre o número de gâmetas (óvulos e esperma) doados durante o período da pandemia.

"A retribuição para doar no público ou no privado é igual", relembrou Carla Rodrigues. De acordo com a lei, a compensação para os dadores masculinos corresponde a um limite máximo de um décimo do valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), isto é, pouco mais de 48 euros. Para as mulheres que doam gâmetas, o valor é o dobro do IAS, pouco mais de 960 euros.