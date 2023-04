Dadores de medula óssea em queda salvaram 72 vidas num ano

Inês Malhado Hoje às 08:01 Facebook

Desde 2020 que o número de dadores inscritos no Centro Nacional de Dadores de Células de Medula Óssea, Estaminais ou de Sangue do Cordão (CEDACE) está em queda: até ao início de março eram 391 699.

A média etária dos dadores está acima da europeia: em Portugal, a idade chega aos 39 anos e na União Europeia é de 32 anos. Ainda assim, no ano passado, 72 pessoas receberam dádivas de dadores portugueses, sendo que a maioria (48) foi para o estrangeiro. O doente mais novo a ser salvo foi um bebé de um ano na Noruega.

O CEDACE dá resposta a muitos doentes que precisam de um transplante de medula óssea mas não têm um familiar compatível, procurando um potencial dador no registo nacional e, se necessário, na base mundial de dadores. Em 2022, foram realizadas 72 colheitas de células para transplante em dadores portugueses, mais seis face ao ano anterior. Mais de metade (48) foram para fora do país: tiveram como destino 13 países, principalmente os Estados Unidos da América (14), Itália (8), França (6) e Espanha (4). O doente mais novo tinha um ano: era da Noruega e recebeu a medula óssea de um dador português de 30 anos. Mas nem todos os dadores ativados dão o passo seguinte: só no ano passado, 88 decidiram não prosseguir com a dádiva quando foram chamados (ler texto ao lado).