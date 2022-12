Dados clínicos de portugueses expostos nos EUA foram apagados

Inês Schreck Hoje às 10:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Infarmed diz que as agência europeia e americana chegaram a acordo para retirar a informação da internet.

A informação clínica de milhares de doentes portugueses, que tiveram reações adversas após a toma de vacinas covid-19, já foi retirada da plataforma de farmacovigilância norte-americana (VAERS), onde tinha sido descarregada e tornada pública, em violação das leis de proteção de dados europeias.

Em resposta ao JN, o Infarmed informou que a Agência Europeia do Medicamento (EMA) e a agência norte-americana FDA (Food and Drug Administration) chegaram a um entendimento no sentido de retirar da internet toda a informação que pudesse identificar as pessoas visadas.