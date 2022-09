Dados do presidente da República também foram expostos na net

Carla Sofia Luz Hoje às 13:25 Facebook

Alguns dados pessoais do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também foram expostos na internet, na sequência do ciberataque aos servidores da TAP. A presidência da República confirmou, ao final da manhã desta sexta-feira, que foram publicados o nome completo, a data de nascimento, a morada e o endereço digital pelo grupo de hackers Ragnar Locker.

Em nota enviada à Imprensa, a Presidência da República sublinha que tomou conhecimento da "fuga de informação de dados privados" por "um cidadão que a eles tivera acesso" e não pela companhia aérea nacional.

"O presidente da República tomou conhecimento da fuga de informação de dados privados, devido a intrusão ilegal de registos da TAP Air Portugal, por um cidadão que a eles tivera acesso", pode ler-se na referida nota. No entanto, das informações publicadas na dark web, apenas o endereço de e-mail não era público. E, na sequência desse alerta, Marcelo Rebelo de Sousa "imediatamente tomou algumas precauções quanto ao único dado que não era generalizadamente conhecido: o endereço digital".

Face aos restantes dados divulgados, nomeadamente nome completo, data de nascimento e residência, "já existia esse conhecimento", explica a Presidência da República.

O chefe de Estado não foi, no entanto, a única figura pública a ter dados pessoais expostos na internet. De acordo com a notícia do semanário Expresso, publicada esta sexta-feira, também o primeiro-ministro António Costa, o diretor do Serviço de Informações de Segurança (SIS), Adélio Neiva da Cruz, o comandante-geral da GNR, Rui Clero, e o líder do Chega, André Ventura, viram a sua privacidade devassada pelos piratas, para além de deputados e ex-deputados, como Edite Estrela, Jamila Madeira, Joana Mortágua, José Cesário, José Silvano, Paulo Portas, Alexandre Quintanilha ou Susana Amador.

O semanário adianta que, no caso do primeiro-ministro, o grupo de hackers Ragnar Locker publicou uma morada antiga. Já quanto a Neiva da Cruz e a Rui Clero, houve a divulgação da morada de residência, do número de telemóvel e do endereço de e-mail. André Ventura teve o seu número de telemóvel pessoal e endereço digital expostos.