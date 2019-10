Dança de gabinetes no Parlamento também gera discórdia

Hermana Cruz Hoje às 10:32 Facebook

Foram horas a fio para decidir onde fica quem. Foi constituído um grupo de trabalho e o assunto foi discutido em conferência de líderes. E, finalmente, parece haver consenso. O PAN, com quatro deputados, tem direito a uma sala para o grupo parlamentar e vai ocupar um espaço até agora do PSD.

Como as eleições alteraram significativamente a composição da Assembleia da República, o problema das cadeiras do hemiciclo - onde se sentará cada deputado - e dos gabinetes - que alojam os grupos parlamentares - assumiu uma proporção inaudita, já que ninguém parecia disposto a perder regalias.

O PAN, que obteve mais três eleitos, precisa de mais do que a atual sala, junto à vice-presidência. Depois de muitas negociações, ficou decidido que vai ficar num espaço que até agora pertencia ao PSD. Fonte do partido confirmou ao JN que o assunto está resolvido: o PAN conseguiu o gabinete que queria e também "dignificar a vontade dos portugueses, que possibilitaram a criação de um grupo parlamentar quase ao nível do do CDS".

O CDS-PP, apesar de ter perdido 13 deputados, não estaria disposto a abdicar de espaço, embora já tenha admitido que vai ter de reduzir o staff. No hemiciclo, os democratas-cristãos recusam-se a dar passagem a André Ventura para se sentar. Ferro Rodrigues até equaciona construir uma porta só para o líder do Chega.

E o Iniciativa Liberal quer ficar entre o PS e o PSD, longe dos extremos, e não entre o PSD e o CDS-PP, conforme ficou decidido em conferência de líderes.

No que toca à liderança da bancada, André Silva não ocupará o cargo. Portanto, ficará para uma das três eleitas do PAN, o que será acertado esta semana.

No PS, Ana Catarina Mendes vai suceder a Carlos César na liderança. Já João Oliveira e Pedro Filipe Soares reúnem condições para se manterem à frente dos grupos do PCP e do BE.

Entre os sociais-democratas, a bancada passará das mãos de Fernando Negrão, reeleito deputado, para as do líder recandidato do partido, Rui Rio, pelo menos até fevereiro.

*com J.V.S.