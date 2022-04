Dar mais 20% de rendimento aos trabalhadores com justiça fiscal

JN Hoje às 18:03 Facebook

Salário mínimo deve atingir os 900 euros em 2026 e sistema fiscal deverá tornar-se mais justo, qualquer que seja a origem dos rendimentos, tornando os impostos mais progressivos.

O Governo quer aumentar em três pontos percentuais o peso das remunerações no Produto Interno Bruto para atingir o valor médio da União Europeia e aumentar o rendimento médio por trabalhador em 20% nos próximos cinco anos.

Para consegui-lo, "promoverá as negociações necessárias em sede de Concertação Social para um Acordo de Médio Prazo (2022/2026) de melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade", tornando possível atingir um Salário Mínimo Nacional de 900 euros em 2026 e a atualização das convenções coletivas de trabalho com medidas de progressão e promoções.

O Governo pretende criar um "quadro fiscal adequado para que as empresas assegurem, a par da criação de emprego líquido, políticas salariais consistentes em termos de valorização dos rendimentos e de redução das disparidades salariais, centrado na evolução do salário médio". As startups também terão um "tratamento fiscal favorável" no que toca a planos de subscrição ou de aquisição de valores mobiliários a favor de trabalhadores.

As medidas serão articuladas com um "sistema fiscal mais justo", que aproxima "o tratamento fiscal aplicável aos diferentes tipos de rendimentos" e uma maior progressividade fiscal com revisão de escalões de IRS para desagravar os impostos sobre a classe média. O Governo quer assegurar estabilidade na legislação fiscal e pretende criar uma Unidade Técnica de Política Fiscal que assegure a avaliação regular dos benefícios fiscais.