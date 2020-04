De arquitetos a atores: há três mil voluntários para trabalhar em lares de idosos

Sandra Freitas Hoje às 22:35 Facebook

Campanha sensibilizou cidadãos de todo o país, mas maioria está no Porto e Lisboa. Número de utentes mortos e infetados continua a aumentar.

A plataforma online "Cuida de todos" conseguiu angariar, em dois dias, cerca de 3000 voluntários para ajudar os lares a colmatar a falta de recursos humanos.

Os distritos do Porto e de Lisboa são os que têm mais expressão, mas o Ministério da Segurança Social e do Trabalho, que lançou a campanha, garante que há gente disponível em todo o país - desde arquitetos a atores - e um quarto dos inscritos está disponível para lidar com infetados com o novo coronavírus. Entretanto, o número de infetados e óbitos em lares não pára de aumentar. Há mais de 90 vítimas mortais.

Esta quinta-feira, o recrutamento de dois voluntários, através de uma bolsa criada pela Câmara de Gaia, ajudou a "salvar" o Centro Social e Paroquial de Oliveira do Douro, que estava a trabalhar, apenas, com cinco funcionários para 48 utentes, 41 deles infetados com Covid-19.

A instituição ainda recebeu quatro voluntários do Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas acabou por desistir "por não terem experiência". "Com tanta gente infetada, não era aceitável recebermos voluntários que não estavam habituados a lidar com idosos. Acabámos por contratar quatro colaboradores, através de uma empresa de prestação de serviços", admitiu a diretora de serviços, Paula Azevedo, assumindo que, "para ficarem tranquilos", precisam de receber "mais 10" funcionários com conhecimentos de geriatria.

Vítima mortal

A instituição já registou uma vítima mortal devido à Covid-19. Mas o presidente da Câmara de Gaia, Vítor Rodrigues, garante que os atuais utentes foram vistos pelos INEM, "estão controlados e assintomáticos", e o delegado de saúde entendeu que não havia necessidade de serem deslocados para outras instalações. "Houve um problema, porque a diretora técnica está em casa e houve funcionários que começaram a sair porque ficaram em pânico", elucida o autarca. Contudo, há 15 que estão infetados.

Mortes a Norte e Centro

No Alto Minho, as residências para idosos registaram ontem, também, mais três óbitos por Covid-19. Os casos ocorreram na Misericórdia de Melgaço, onde já se tinha registado uma vítima, no lar de Grade, em Arcos de Valdevez, e no lar de Darque, em Viana do Castelo, ambos com registo de duas vítimas anteriores.

Em Ílhavo, o Lar de São José elevou ontem para sete o número de óbitos, com a morte de uma mulher de 95 anos. Na instituição, gerida pelo Património dos Pobres da Freguesia de Ílhavo, continuam internados mais 33 utentes infetados.