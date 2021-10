De Cascais a Glasgow, com a menor pegada ambiental possível

Diana Cardoso Hoje às 18:09 Facebook

Com o mote da sustentabilidade ambiental, 12 jovens portugueses entre os 22 e os 30 anos partiram a 22 de outubro, de Cascais, numa viagem de 10 dias que culminará na terça-feira, 2 de novembro em Glasgow, local onde irá ter lugar a COP26. A iniciativa "Climes To Go" desafia-os a chegar ao Reino Unido da "forma mais sustentável possível", afirmou Luís Costa, porta-voz da organização Get2C.

A água, a energia, a produção e o consumo são os temas das três equipas em competição, compostas por quatro elementos cada. Cada equipa inicia a sua viagem com um orçamento em "climas", uma moeda virtual. O grupo que chegar ao final da viagem de cerca de 3000 km com o maior número de "climas" será o vencedor. Nas mãos dos participantes fica a "total liberdade de escolher" o meio de transporte utilizado, a alimentação e o local de dormida, refere Luís Costa.

Ao longo da viagem, os jovens introduzem numa aplicação de telemóvel vários dados relativos às suas opções, que traduzem o número de "climas" gastos. Os dados são relativos às emissões CO2 (medidas pelos meios de transporte utilizados nas deslocações), a quantidade de água gasta, por exemplo, nos banhos ou através dos alimentos consumidos; e o tempo e os custos das opções tomadas. O objetivo é monitorizar a pegada ecológica e carbónica de cada uma das equipas e premiar a que for mais ambientalmente sustentável.