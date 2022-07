De futuro ministro das Finanças a líder parlamentar do PSD

Miranda Sarmento sucede esta quarta-feira a Mota Pinto. Baptista Leite é um dos quatro nomes da era Rio que continuam vices

Dois anos após ter assumido a presidência do Conselho Estratégico Nacional do PSD, o homem que era apontado como o preferido de Rui Rio para assumir a pasta do Ministério das Finanças de um Governo social-democrata vai ser eleito, esta quarta-feira, líder do grupo parlamentar. Joaquim Miranda Sarmento sucederá a Paulo Mota Pinto, tendo sido o único deputado que se apresentou a votos. Terá dez vice-presidentes, sendo que o número poderá subir a 12.

Dos dez novos vices da bancada, quatro transitam do tempo de Mota Pinto, o último líder parlamentar da era de Rio. São eles Ricardo Baptista Leite, Catarina Rocha Ferreira, Paulo Rios Oliveira e Paula Cardoso. André Coelho Lima, Hugo Carvalho e Fátima Ramos perdem o lugar (Mota Pinto só tinha sete vices).