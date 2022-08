De hotéis ao Airbnb dos animais, não faltam ofertas para as férias

Encontrar um local para deixar os animais nas férias é cada vez menos um problema e motivo para abandono. Pelo país, multiplicam-se os serviços e hotéis preparados para os receber.

Marta Sousa e Francisco Mata, naturais de Lisboa, decidiram criar, em 2017, uma plataforma online com milhares de cuidadores de animais. Também na capital, Íris Lourenço lançou a Cãopreensão, que permite estadias de cães em casa de colaboradores. No Porto, Rosa Vieira, da Happy Tails, desloca-se às moradias dos clientes e, no Algarve, no Hotel do Cão, os hóspedes têm acesso a uma praia privada.

Marta Sousa diz que já serão perto de cinco mil os cuidadores que fazem parte da comunidade da Zoowish, "uma espécie de Airbnb" onde as pessoas podem encontrar estadias familiares para cães e gatos ou serviços ao domicílio durante a ausência dos donos (petsitting).