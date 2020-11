De norte a sul: ruas quase desertas no primeiro sábado com recolher às 13 horas

Ana Peixoto Fernandes, Catarina Silva, Célia Domingues, Glória Lopes e Sandra Freitas Hoje às 15:22 Facebook

Um pouco por todo o país, as principais ruas e artérias que, em situações normais, têm muito movimento, estavam hoje quase desertas. Assim foi o primeiro sábado com recolher obrigatório às 13 horas.

Comércio de Bragança fecha portas antes da hora

Ruas e praças desertas era o cenário na cidade de Bragança cerca de meia hora depois de ter entrado em vigor o recolher obrigatório. Os comerciantes das lojas do centro histórico começaram a fechar portas ainda antes das 13 horas e as poucas pessoas que ainda se avistavam nas ruas andavam com passo apressado, dirigindo-se para casa após uma manhã de trabalho. "Vou para casa. Estive a trabalhar e agora vou direta para casa, como dizem que tem que ser. Se tem que ser, tem que ser e as coisas não estão boas para se andar muito cá fora", explicou Maria Silva, que tinha saído para comprar alguns bens de primeira necessidade que lhe tinham faltado.

Só farmácias escapam ao recolher em Braga

Poucos carros na estrada, lugares de estacionamento vazios e ruas desertas no centro histórico de Braga. Quinze minutos depois das 13 horas, já se sentia o cumprimento do recolher obrigatório, com poucas pessoas a circularem entre a Avenida da Liberdade e a Rua do Souto, as principais zonas de comércio. Os poucos cidadãos que se viam na rua regressavam às viaturas com passo apressado e mãos ocupadas por sacos de compras. Os cafés e esplanadas, também, não extravasaram os horários e, apenas, as portas das farmácias se viam abertas, para lá das 13 horas.



Castelo Branco sem vida

É como que uma cidade sem vida. Alguns minutos depois do encerramento do comércio e hipermercados, ainda se via algum movimento em Castelo Branco. Pessoas na rua ou carros em circulacão. As 14 horas, só as gasolineiras, farmácia de serviço e minimercados permaneceram abertos sem expectativas de grande procura. O centro da cidade, conhecido pelos cafés com esplanada, estava vazio.

Viana do Castelo: Vento, chuva e recolher obrigatório

Pelas 14.20 horas, a cidade de Viana do Castelo estava deserta, com as principais ruas e praças vazias. De movimento, só o vento e a chuva miúdinha. E o barulho das gaivotas. Por vezes, passava um ou outro carro, ou via-se alguém a caminhar apressado.

Manhã de trânsito em S. João da Madeira

Pouco depois das 14 horas de hoje, o cenário de vazio nas principais ruas de S. João da Madeira, cidade abrangida pela medida de recolher obrigatório, já era evidente e contrastava com uma manhã carregada de trânsito numa corrida contra o tempo que se fez de compras. As vias mais movimentadas do concelho, desde a Avenida da Liberdade à Avenida Renato Araújo, e até mesmo no centro pedonal, estão desertas.