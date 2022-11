De regresso às origens para um T3 em zona nobre do Porto com a ajuda da Câmara

Carla Soares Hoje às 07:26 Facebook

Andreia Pinto é natural do Porto, onde viveu até aos 26 anos. Agora, quase duas décadas depois, regressa às origens, no âmbito de um programa da Câmara do Porto para arrendamento acessível.

Quando casou, foi viver para Fânzeres, em Gondomar, concelho onde ainda procurou alojamento no âmbito do programa do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), num processo que era "complexo".

Está na nova casa apenas desde o início de outubro. É um apartamento T3 no sexto piso, pelo qual paga uma renda de 707 euros. No total, são seis pessoas. Vive com o companheiro, com a filha Leonor, de 17 anos, e o bebé Lourenço, de 20 meses. Além disso, precisa de espaço para acolher dois enteados. E tem ainda o gato Hulk.