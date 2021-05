De Santo Tirso a Fátima entre fé e lágrimas

Alexandra Barata Hoje às 08:42 Facebook

Grupo de peregrinos percorreu 256 quilómetros em sete dias. A paz do caminho "superou a dor".

Após ter percorrido 246 quilómetros a pé rumo a Fátima, com um grupo de amigos, Manuela Martins, 58 anos, move-se com uma energia contagiante. À funcionária da Conservatória do Registo Civil de Santo Tirso faltavam apenas 10 quilómetros para cumprir a promessa que fez a Nossa Senhora de Fátima, se o marido se salvasse. Esteve 18 dias em coma induzido no Hospital de S. João, devido à covid-19, mas já consegue andar.