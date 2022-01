Debate bateu recordes: mais de 3,3 milhões viram Costa/Rio

Rui Pedro Pereira Hoje às 15:45 Facebook

O frente a frente entre António Costa e Rui Rio para as legislativas foi o mais visto desde que há medição de audiências e fidelizou 3,3 milhões de telespectadores.

O recorde de 2015 foi batido: o debate de quinta-feira à noite entre António Costa (PS) e Rui Rio (PSD), transmitido nos três canais generalistas, no Cabo, na TDT e Vosdal (gravações automáticas) foi o mais visto desde que são medidas as audiências, com um total de 3 milhões e 334 mil de telespectadores, segundo dados da CAEM/GfK.

O frente a frente, moderado pelos jornalistas Sara Pinto (TVI), Clara de Sousa (SIC) e João Adelino Faria (RTP1) teve um "share" total de 59,9% - é o debate mais visto desde que há medição de audiências, superando o confronto entre o líder do PS e o então presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, para as Legislativas de 2015 - 3 milhões e 302 mil de pessoas.

Com os três canais generalistas a transmitirem o debate em direto, a SIC levou a melhor e fidelizou 1 milhão e 234 mil espectadores.

Em segundo lugar ficou a TVI, com 907.700 telespectadores e, em terceiro, a RTP1, com 858.700 telespetadores, segundo dados da CAEM/GfK.

Em setembro de 2019, no último confronto entre Costa e Rio para as legislativas, o debate teve uma audiência média de mais de 2,7 milhões de telespectadores, menos 16% face aos mais de 3,3 milhões de quinta-feira, analisa, por outro lado, a empresa McCann.