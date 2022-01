Debate entre Costa e Rio importante para atrair indecisos

Hermana Cruz Hoje às 13:21 Facebook

O debate televisivo desta quinta-feira às 20.30 horas entre Rui Rio e António Costa vai ser "importante", sobretudo para atrair o voto dos indecisos, mas não vai ser decisivo para o resultado eleitoral do dia 30, acreditam vários politólogos. O líder do PSD crê que parte com "vantagem" sobre o secretário-geral socialista. Mas os especialistas consideram que o também primeiro-ministro tem "um guião muito bem oleado".

"É evidente que o debate é importante. Se é decisivo, já não sei. As eleições decidem-se nos indecisos", lembra o investigador do ISCTE, José Manuel Leite Viegas.

"Em condições normais, os debates não são decisivos em termos de definição do voto das pessoas. Mas há pessoas que poderão ser influenciadas, sobretudo as que ponderam o voto útil em vez de o voto no seu partido", acrescenta José Palmeira, da Universidade do Minho, lembrando que, segundo as sondagens, existem 24% de indecisos.