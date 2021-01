Debate: Nenhum partido defende adiamento das eleições, diz Marcelo

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 22:15 Facebook

Os sete candidatos à presidência da República estão, nesta altura, a participar no único debate televisivo que opõe todas as candidaturas. Marcelo Rebelo de Sousa participa por videoconferência, depois de um dos testes à covid-19 que realizou ter dado positivo. Nenhum partido defende o adiamento das eleições, revelou.

André Ventura foi o primeiro a falar. Questionado sobre se as eleições de dia 24 deveriam ser adiadas devido ao agravamento da pandemia, o candidato apoiado pelo Chega recordou que isso exigiria uma alteração da Constituição - que o estado de emergência proíbe. Ventura defendeu que o Governo "não preparou devidamente" o ato eleitoral, nomeadamente a "desmultiplicação" das secções de voto.

Ana Gomes também não quer uma mudança de data: "Não desejo o adiamento das eleições, mas ele deveria ser ponderado e não me oporia", esclareceu. A candidata apoiada pelo PAN e pelo Livre recordou que muitos emigrantes portugueses não poderão votar, devido a atrasos no voto por correspondência.

Para João Ferreira, tem de se combinar o "bom senso de contribuir para combater alarmismos" com a exigência de medidas de segurança sanitária para a ida às urnas. O candidato apoiado por PCP e PEV recordou que, na reunião desta terça-feira no Infarmed, nenhum responsável político falou da necessidade de adiar as eleições.

Esta visão foi sustentada por Marcelo Rebelo de Sousa. O candidato à reeleição disse ter consultado todos os partidos, enquanto presidente, acerca do tema. "Não houve nenhum partido que tivesse defendido a ideia de uma revisão constitucional e, portanto, uma necessidade de adiamento": "Não há condições" para o Parlamento "avançar para uma revisão que permitisse o adiamento", esclareceu.

Tiago Mayan, apoiado pela Iniciativa Liberal, também afirmou que não há condições para o adiamento das eleições, imputando responsabilidade ao Governo. De acordo com o candidato, o Executivo "trouxe-nos a um ponto de não retorno" ao deixar arrastar a situação.

Vitorino Silva desejou "não ter razão" ao argumentar que tem vindo a defender, ao longo dos meses, que não haveria condições para o ato eleitoral. "Eu tinha vergonha de tomar posse num país em que metade [dos eleitores] não foi às urnas", argumentou.