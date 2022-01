Debate PS-PSD: Costa admite governar "diploma a diploma" ou com PAN

Delfim Machado e João Vasconcelos e Sousa Hoje às 20:51 Facebook

O líder do PS admitiu governar "diploma a diploma" caso vença as legislativas sem maioria absoluta, tal como chegou a fazer António Guterres, embora tenha admitido que essa é uma solução "difícil". A questão, que tem sido levantada de forma insistente pelo PSD e pelo líder Rui Rio, foi respondida pela primeira vez por António Costa.

Rio começou por desafiar Costa, considerando que este parte "em desvantagem" porque "não é claro relativamente ao que faz em cada um dos cenários possíveis". "Se o dr. António Costa ganhar com maioria relativa, o que é que faz?", insistiu o líder do PSD. E explicou: Costa "diz 'com o PSD não falo', mas 'com a geringonça também não'".

O líder do PS respondeu: ​"Nunca voltarei as costas aos portugueses. Desde que não perca as eleições, cá estou para encontrar uma boa solução de Governo". Costa lembrou o "modelo clássico" do primeiro Governo de António Guterres, onde "íamos negociando diploma a diploma". "Foi difícil e levava mais tempo, mas foi possível", referiu.

Mas o líder do PS admitiu que poderá haver uma outra solução que não o coloque na dependência nem da Esquerda nem do PSD: "Não me esqueço que houve um partido que não contribuiu para esta crise, que foi o PAN. Não sei que representação parlamentar o PAN vai ter...".

SNS "falhou", acusa Rio

Rio defendeu que o Governo "falhou" sobretudo a nível económico e no que toca aos serviços públicos, "com particular incidência no SNS". Disse não estar "nada arrependido" de ter feito uma "oposição civilizada" durante a pandemia mas prometeu virar a página, uma vez que "há tempo para tudo".

Já para Costa, o líder do PSD "preocupa-se muito com os números e isso tornou-o insensível para as pessoas"; - era contra a redução das propinas; "muitas vezes, trata temas centrais com alguma frescura ou ligeireza".

O debate, que ainda decorre, tem a duração de uma hora e quinze minutos - cerca de 50 minutos a mais do que todos os outros. Há dois anos, o frente-a-frente entre os mesmos protagonistas foi visto por 2,66 milhões de pessoas.

A pré-campanha tem sido marcada pela questão da governabilidade do país e dos acordos que o partido vencedor fará após as eleições. Rio alega que Costa "não diz o que vai fazer" caso o PS vença sem maioria absoluta, insistindo que os socialistas devem esclarecer se irão aproximar-se da Esquerda ou da Direita.

António Costa, contudo, tem evitado responder de forma direta a essa questão, pedindo aos portugueses "uma maioria estável e duradoura". Desde o chumbo chumbo do Orçamento do Estado, o líder socialista endureceu o discurso para com BE e PCP, tendo já rejeitado uma reedição da geringonça após a ida às urnas.

Em 2019, o PS venceu as eleições com maioria relativa, tendo alcançado 36,34% dos votos e conseguindo eleger 108 deputados. O PSD ficou-se pelos 27,76%, correspondentes a 79 parlamentares.