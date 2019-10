Debates em direto no Facebook e YouTube para alertar sobre bullying

JN Hoje às 15:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Outubro é o Mês Europeu da Cibersegurança e no dia 20 assinala-se o Dia Mundial de Combate ao Bullying. Para debater temas relacionados com o bullying estão agendadas diversas videoconferências com transmissão em direto na internet. A participação é gratuita.

A organização destes debates em direto na rede social Facebook e no YouTube é dos autores do livro "Cyberbullying - Um Guia Para Pais e Educadores" e especialistas do MOOC "Bullying e Ciberbullying: Prevenir & Agir" promovido pela DGE (Direção-Geral de Educação) - Sónia Seixas, Luís Fernandes e Tito de Morais.

Além de especialistas portugueses, participam nos debates convidados do Brasil, Canadá, França, Estados Unidos e Reino Unido.

Já na quinta-feira, dia 17, o tema está relacionado com o empoderamento e liderança dos jovens para parar o bullying - "Youth Empowerment & Leadership to Stop Cyberbullying". Tem transmissão às 21.30 horas no Facebook e no YouTube.

No dia seguinte, sexta-feira, também às 21.30 horas, Inês Freire de Andrade, vice-presidente da associação No Bully Portugal, é convidada a falar sobre o tema "Pôr Fim ao Bullying Através da Empatia e Entreajuda". Para ver no Facebook e no YouTube.

A participação é gratuita e não carece de registo, basta visitar as transmissões em direto nas datas/horas indicadas.

Os vídeos dos debates já realizados podem ser consultados online.

Seguem-se novas sessões nos dias 21, 22, 28, 29, 30 e 31 de outubro.