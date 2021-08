"Debates no Ateneu" juntam candidatos a 15 câmaras

JN Hoje às 10:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O Jornal de Notícias promove, a partir de 30 de agosto, e até 22 de setembro, uma série de 15 debates autárquicos, que terão lugar nas instalações do Ateneu Comercial do Porto.

Os leitores poderão assistir em direto, através do site do JN, aos "Debates no Ateneu", todos com arranque marcado para as 14,30 horas e com uma duração de cerca de uma hora.

Os que não puderem acompanhar os debates em direto, poderão vê-los na íntegra, a qualquer momento, uma vez que os vídeos ficarão alojados no nosso canal "Especial Autárquicas 2021".

Os leitores que prefiram a versão impressa terão acesso ao resumo dos principais momentos, frases e polémicas de todos os candidatos com a edição do JN do dia seguinte.

As datas e os concelhos dos "Debates no Ateneu" são os seguintes:

30 Agosto: Aveiro

31 Agosto: Penafiel

PUB

1 Setembro: Viana do Castelo

2 Setembro: Coimbra

3 Setembro: Braga

6 Setembro: Guimarães

7 de Setembro: Vila Real

8 Setembro: Vila Nova de Famalicão

10 Setembro: Feira

13 Setembro: Valongo

15 Setembro: Gondomar

16 Setembro: Maia

20 Setembro: Matosinhos

21 Setembro: Vila Nova de Gaia

22 Setembro: Porto