Decisão política de fechar país depende do SNS

Virologistas admitem que pandemia pode piorar em novembro e motivar medidas restritivas regionais. Economia recusa.

Só uma eventual rutura do Serviço Nacional de Saúde (SNS) - que, segundo dados recentes da ministra Marta Temido, já tem ocupadas mais de metade das camas de cuidados intensivos e enfermarias dedicadas à covid-19 - pode ditar um novo confinamento em Portugal, que o primeiro-ministro tem posto de parte. Sábado, o país registou o terceiro maior número de casos positivos desde março (963) e 12 mortes. A acontecer, poderá verificar-se em meados de novembro, mas a nível regional e e segmentado por atividades económicas. Esta é a perspetiva de virologistas nacionais, para quem a decisão de fechar o país é "meramente política" e sobrepõe-se às recomendações das autoridades de saúde.

António Costa já avisou que "seria inimaginável repetir no Natal o que tivemos de fazer na Páscoa": fechar-nos em casa e impedir deslocações no país. E os setores económicos mais afetados pela crise, ouvidos pelo JN, partilham do aviso do primeiro-ministro, ao admitir que não aguentam um novo confinamento.