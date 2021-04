Decisão sobre escolas apoiadas para retirada de amianto concluída até ao fim de abril

JN/Agências Hoje às 18:19 Facebook

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, afirmou esta terça-feira que até ao fim de abril será tomada uma decisão sobre todas as candidaturas ao Programa de Remoção do Amianto nas Escolas, estando aprovadas intervenções em 449 candidatas, em 126 municípios.

De acordo com Ana Abrunhosa, que falava no parlamento, numa audição na comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, "das 535 escolas suscetíveis de apoio no Programa, registaram-se 487 candidaturas/escolas submetidas, distribuídos por 149 municípios para um fundo solicitado de cerca de 60,5 milhões de euros".

Até este momento, foram aprovadas 449 candidaturas de 126 municípios, com um apoio de 42,9 milhões de euros, "que correspondem a um valor de investimento de 60,9 milhões de euros", acrescentou a ministra.

A ministra adiantou ainda que as restantes candidaturas estão a ser analisadas e que será tomada uma decisão até ao final deste mês.

Ana Abrunhosa sublinhou que 58 destas obras já foram concluídas e estimou que "nas férias escolares os municípios tenham condições para concluir a obras deste programa".

Segundo o secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, além destas 58, há ainda 115 que já têm obras em curso, 154 já adjudicaram obra, 128 lançaram o concurso e outras 32 estão a preparar os procedimentos.