Deco lança linha de apoio a passageiros com voos cancelados

Nos primeiros oito dias deste mês, a associação recebeu em média 14 queixas diárias relativas a companhias aéreas. A TAP é a mais reclamada deste ano.

A Deco Proteste lançou uma linha de apoio aos consumidores afetados pelos problemas recentes nas viagens aéreas. Os passageiros podem ligar o 218410858 ou enviar email para a organização de defesa do consumidor caso necessitem de apoio para pedir reembolsos e indemnizações.

"Só nos primeiros oito dias de julho, recebemos 108 queixas referentes a viagens aéreas, o que nos indica que irá superar a média de registos em meses anteriores", revelou Sónia Covita, coordenadora da área jurídica e económica da Deco Proteste, em comunicado enviado às redações.

Até ao momento, janeiro foi o mês com mais reclamações junto da organização, com um total de 248 queixas, seguindo-se maio com 183.

Nos últimos dias, especialmente no aeroporto de Lisboa, têm sido notícia as dezenas de voos cancelados que deixam passageiros em terra, muitas vezes sem bagagem e sem perspetivas de partida a curto prazo.

"Entre a TAP, Ryanair e Easyjet, o balanço da Deco Proteste destaca a TAP como a empresa mais reclamada deste ano, com o número de queixas a superar as 430. As outras duas companhias reportam 47 e 59 queixas, respetivamente, acrescentou.

A responsável explicou que "existem inúmeros consumidores que procuram reembolsos e indemnizações e não sabem como proceder, pelo que é importante estar na linha da frente e apoiar todos os que se deparem com estas situações e que não saibam quais os seus direitos".