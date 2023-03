Deco pede revisão de critérios na tarifa social de gás e da luz

Marisa Silva Hoje às 06:00 Facebook

A Deco defende a revisão dos critérios de acesso à tarifa social da energia para aumentar o número de famílias carenciadas abrangidas pela medida. Em Portugal, 19,3% das casas têm tarifa social de eletricidade, mas apenas 1,25% beneficiam de preço reduzido no gás natural.

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor pede que seja considerado o salário mínimo nacional como o limiar de rendimento mensal para as famílias terem acesso à tarifa social, ao invés dos atuais 5808 euros anuais (cerca de 484 euros por mês). Já no gás, propõe-se que sejam aplicados critérios iguais aos da eletricidade, uma vez que, atualmente, a tarifa social do gás apenas beneficia pessoas detentoras de prestações sociais ou em situação de desemprego.

Para a Deco, também deve existir uma tarifa social para o gás butano, ou seja, um desconto na compra das botijas para quem reúna os requisitos. As propostas constam de um roteiro com "soluções para sobreviver à crise", divulgado hoje, no âmbito do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. O documento foi enviado aos partidos políticos.