Deco recusa tarifas de táxi sazonais e só para aeroportos

A Deco recusa a criação de tarifas sazonais em zonas de forte procura turística e a fixação de preços de viagem específicos em datas festivas, como o Natal, o Ano Novo ou o feriado municipal, e para percursos iniciados em aeroportos e terminais de cruzeiros.

A associação para a defesa do consumidor entende que tarifários agravados trarão "desigualdade" no acesso ao serviço e não se justificam. Esta é uma das novidades do novo regime jurídico para o setor do táxi, que será debatido, sexta-feira de manhã, no Parlamento.

A proposta de lei do Governo, que altera a forma de fixação das tarifas daquele serviço público de transporte de passageiros, será discutida e votada na generalidade no plenário da Assembleia da República. Sendo aprovada - e a maioria socialista garante a viabilização -, baixará à Comissão de Economia para a discussão na especialidade. Ao Parlamento já chegou o parecer da Deco sobre o diploma, que enaltece a alteração do modelo de fixação de tarifas e pede multas mais pesadas para os infratores.