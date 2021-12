Decoração de Natal, magia e super heróis para vacinar crianças em Matosinhos

Marisa Silva Hoje às 18:50 Facebook

Com uma decoração natalícia e atividades de diversão infantil para evitar nervosismos na hora de receber a vacina. É assim que, este sábado, o centro de vacinação de Matosinhos inicia a imunização contra a covid-19 de, pelo menos, 1200 crianças entre os 10 e os 11 anos. Entre a fila de espera para a toma da vacina e o recobro, haverá pinturas faciais, magia, voluntários vestidos de super heróis e até autocolantes com "vacinado" inscrito.

As atividades resultam de uma parceria com a Câmara de Matosinhos e, tal como o JN noticiou, há também outros municípios do país que já anunciaram a dinamização de atividades nos centros de vacinação.

"O objetivo é descentrar a atenção da criança do procedimento terapêutico e ocupar a criança, de forma a que se sinta protegida pelos pais e pelos profissionais. Que não seja um momento marcante, mas uma experiência de vida", explica Isabel Dias, educadora na Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM).

Esta sexta-feira, juntamente com a enfermeira Alice Martins, Isabel Dias foi uma das responsáveis pela decoração natalícia do centro de vacinação. Na entrada de cada espaço de vacinação, foram coladas estrelas e bolas vermelhas e brancas. Pelo recinto, há ainda árvores iluminadas e uma cadeira de pai Natal.

Para este sábado, estão já agendadas 600 crianças entre os 11 e os 12 anos. Para domingo, outras 600. É quase a totalidade do universo estimado de crianças desta faixa etária a residir no concelho. Já entre os 5 e os 11 anos, há cerca 11 mil crianças.

"Pela nossa experiência, contávamos que houvesse uma forte adesão também nestas faixas etárias", referiu Renato Barros, enfermeiro diretor da ULSM, admitindo que alguns pais questionaram nos centros de saúde sobre os efeitos secundários da vacina.

"O que nos diz a evidência [científica] é que a vacinação é importante para proteger as pessoas e, neste momento, estamos a perceber que o maior número de infeções ocorre nestas faixas etárias. É óbvio que a vacinação é importante para defender as crianças", afirmou o enfermeiro diretor.

Para os restantes dias de vacinação infantil, previstos para janeiro, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos diz terem sido "encetados contactos com jovens para fazerem modelagem de balões" e voluntários vestidos de super heróis.