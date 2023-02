Defendida reforma no modelo das Unidades Locais de Saúde

Marisa Silva Hoje às 17:24 Facebook

O modelo das Unidades Locais de Saúde (ULS) pode trazer "muitos ganhos e muitas respostas às populações". No entanto, há também "fragilidades" e reformas que necessitam de ser feitas num modelo que começou a ser implementado há mais de duas décadas. Quem o diz é Margarida Filipe, enfermeira-gestora com funções de direção na ULS de Matosinhos e uma das oradoras da conferência "Estados Gerais - Transformar o SNS" que, no próximo sábado, vai decorrer no Porto. "Vivências de percurso numa ULS - tanto andado, tanto por andar" será o mote da intervenção de Margarida Filipe.

"Acho que é um modelo muito importante e que pode trazer muitos ganhos em saúde e muitas respostas às populações. Mas entendo que, ao longo dos anos, ele não foi devidamente valorizado. Não houve um verdadeiro investimento neste modelo", afirmou Margarida Filipe.

Embora se assuma como uma defensora deste modelo - que integra o hospital e os centros de saúde na mesma instituição - a enfermeira aponta para a necessidade de reformas. "Este modelo precisa de ser reformado para ter muito mais eficiência", disse, exemplificando com a necessidade de dar mais autonomia aos Conselhos de Administração das ULS.