Defesa de militares diz que Marcelo devia intervir no caso NRP Mondego

Garcia Pereira, um dos advogados dos 13 militares que não embarcaram no NRP Mondego, no passado sábado, admite agir judicialmente contra o almirante Gouveia e Melo. De acordo com a defesa dos marinheiros, o chefe do Estado-Maior da Armada fez "declarações públicas vexatórias e humilhantes", na quinta-feira, quando se dirigiu à guarnição no navio, no Funchal.

Agir judicialmente contra o Gouveia e Melo é uma das "hipóteses que está em cima da mesa", revela Garcia Pereira ao JN. Os 13 militares que não embarcaram na missão de acompanhamento de um navio russo, ao largo do Porto Santo, por alegada falta de condições de segurança para navegar, chegaram esta sexta-feira a Lisboa. Na segunda-feira, o grupo será ouvido pela Polícia Judiciária Militar, onde decorre um inquérito de âmbito criminal.