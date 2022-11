Défice imunitário aumenta casos de vírus sincicial respiratório

Diana Morais Ferreira Hoje às 21:46 Facebook

Testes de rotina à covid-19 ajudam a detetar o vírus.

O vírus sincicial respiratório (RSV), que afeta cerca de 90% das crianças com menos de dois anos, tem sido mais fácil de identificar devido à rotina dos testes à covid-19. A procura de um fisioterapeuta respiratório, desinfetar superfícies nas escolas e uma boa alimentação são algumas das medidas para prevenir o vírus e desobstruir os serviços de urgência.

Os últimos tempos, marcados por diversos isolamentos, levaram a um défice imunitário das crianças, explica o pediatra Hugo Rodrigues, no debate sobre RSV que decorreu ontem. O especialista acrescenta que se perdeu a sazonalidade e, durante o verão, apareceram muitas doenças que são mais habituais no inverno. "Temos mais crianças doentes, com mais vírus misturados", afirma.

O RSV tem sido bastante divulgado e tem afetado muitas crianças. No entanto, o pediatra explica que sempre existiu. Através dos testes à covid-19, os profissionais de saúde conseguiram ter uma amostra mais alargada dos vírus e, dessa forma, comprovar que o RSV é muito frequente.

Ações nas creches

Perceber o grau de gravidade do vírus sincicial respiratório é um dos passos para prevenir as idas às urgências hospitalares, evitando que as crianças apanhem outras doenças na busca por assistência médica.

Para um melhor tratamento é, ainda, importante a presença de um fisioterapeuta respiratório. Outras estratégias passam por implementar medidas nas creches, como desinfetar superfícies e a utilização de máscaras por adultos doentes. Uma boa alimentação, brincar ao ar livre e respeitar as horas de sono são também essenciais.