Deficientes querem reforma aos 55 anos

Delfim Machado Hoje às 08:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro de Vida Independente organiza esta quinta-feira uma manifestação pela redução da idade da reforma dos cidadãos com deficiência para os 55 anos.

O protesto é às 14 horas em frente à Assembleia da República, no dia em que o Governo também deve anunciar as conclusões do estudo que quantifica o impacto orçamental da medida. A redução estava plasmada no Orçamento de Estado de 2020, mas só agora parece ter condições para avançar.

À hora do fecho desta edição, sabe o JN, estava a ser ultimado o envio, para a Assembleia da República, do estudo que revela quanto custa reduzir a idade da reforma das pessoas com deficiência dos atuais 66 anos e seis meses para os 55 anos. A Secretaria de Estado da Inclusão deverá anunciá-lo hoje e traçar os vários cenários possíveis para a diminuição da idade da reforma dos contribuintes com deficiência e respetivos impactos orçamentais.