"Demita o ministro João Galamba hoje", pede Ventura a António Costa

O líder do Chega deixou, esta manhã de sexta-feira, um apelo ao primeiro-ministro António Costa: "Demita o ministro João Galamba hoje". André Ventura entende que "este é o momento de afastar João Galamba e preservar a dignidade das instituições", considerando que as declarações do ministro na comissão de inquérito da TAP mostram que é urgente uma comissão de inquérito ao SIS.

André Ventura considerou, em conferência de Imprensa na Assembleia da República, que há uma "teia de mentiras" que está descredibilizar o Governo. Por isso, Galamba tem de sair, declarou o presidente do Chega.

"À medida que as horas avançam, o Governo descredibiliza-se ainda mais e o presidente da República fica numa situação ainda mais difícil e acredito que o PS fica cada vez mais desconfortável face a esta situação. A informação que temos é que António Costa terá já tentado encontrar um sucessor para João Galamba. É evidente que o primeiro-ministro poderá não confirmar essa informação, mas é uma informação que temos e que nos parece fiável. Assim sendo, para quê esperar mais?", questionou Ventura.

Para o líder da extrema-direita, todas as dúvidas em torno do recurso ao SIS reforçam a "suspeita de que é mesmo preciso uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o recurso abusivo dos instrumentos do Estado pelo PS". Neste caso, a análise seria aos acontecimentos na noite de 26 de abril, mas o Chega defende que faz falta uma avaliação mais aprofundada sobre o uso e o "abuso" de instituições".

"Tempo do Governo chegou ao fim"

Ventura insistiu, ainda, que o "tempo deste Governo chegou ao fim" e que a decisão está nas mãos do presidente da República. "Há um desprestígio acelerado das instituições" causado pela manutenção do ministro João Galamba. "É penoso para o país todo continuarmos a assistir a isto. Ninguém vai levar a sério" as decisões do governante.

"O primeiro-ministro tem aqui um importante ato. Tanto o primeiro-ministro como o presidente da República disseram que tirariam consequências da comissão de inquérito. Ontem, João Galamba pôs em causa a palavra do primeiro-ministro. António Costa disse que não foi informado nem tinha de ser" do recurso ao SIS". No entanto, o ministro garantiu que informou o chefe do Governo. E, a cada dia, "Galamba consegue arrastar mais ministro para esta confusão. Agora, foi o ministro da Administração Interna".

Para a Oposição, "interessa manter João Galamba", que é um ativo tóxico para o Governo. Mas Ventura crê que Costa deve apontar-lhe a porta de saída.