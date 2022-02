Demora na saída de embaixador deixa cargo em Oslo vazio

Diplomata foi nomeado em janeiro mas ainda não deixou Luanda. Governo diz que está dentro do prazo.

O embaixador de Portugal em Angola, Pedro Pessoa e Costa, foi nomeado para a Noruega a 17 de janeiro, mas só na segunda-feira deixa o cargo. O processo cumpre os 60 dias do prazo, mas está a atrasar a posse do sucessor, Francisco Alegre Duarte, nomeado em dezembro. E tem a particularidade de ter deixado temporariamente "vago" o lugar em Oslo uma vez que o seu antecessor, António Quinteiro Nobre, deixou o cargo a 14 de dezembro.

O embaixador cessante em Angola foi nomeado pelo presidente da República para a Noruega a 17 de janeiro, por proposta do Governo. Segundo disse fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao JN, as nomeações "devem produzir efeitos nos 60 dias úteis subsequentes" à publicação em "Diário da República", pelo que o diplomata teria de sair até 11 de abril.