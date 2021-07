Demora nas vacinas já provoca "comportamentos menos corretos"

Ana Gaspar Hoje às 20:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A task force para a vacinação apela a que se cumpram os horários indicados para as diferentes modalidades de administração de vacinas. As longas esperas que têm ocorrido em alguns centros de vacinação têm causado momentos de tensão entre utentes e profissionais de saúde.

Numa informação enviada às redações, no início da noite desta terça-feira, a task force revela ter tido "relatos de comportamentos menos corretos de alguns utentes para com os muitos profissionais, que em cada centro de vacinação covid-19, dão diariamente o seu melhor para garantir a segurança e qualidade do processo de vacinação".

"Desta forma volta a apelar-se à compreensão e tolerância de todos os utentes no respeito pelas orientações e aconselhamento destes profissionais, apesar de alguns constrangimentos e perturbações e inerente perda de qualidade do processo nesta fase, essenciais ao normal funcionamento dos centros e ao cumprimento do objetivo a que nos propusemos de vacinar mais de 850 mil [pessoas] esta semana", lê-se no documento.

A entidade responsável pela gestão da administração das vacinas frisou que nos últimos dias, "um significativo número de utentes sem agendamento" se dirigiu a alguns centros de vacinação para serem inoculados nas modalidades "Casa aberta" e na "antecipação da segunda dose da AstraZeneca", sem respeitarem os horários definidos para estas administrações; o que também tem contribuído para os constrangimentos.

Como aquele que o JN testemunhou na segunda-feira à tarde no centro de vacinação do Cerco, com esperas superiores a uma hora.

Por isso, a task force reiterou o pedido para que "todos os utentes respeitem os horários estabelecidos", nos agendamentos por telefonema ou por SMS, e para as modalidades "casa aberta" e "segundas doses da AstraZeneca" que estão definidos por cada local e que podem ser consultados neste site.

A task force lembrou ainda que na segunda-feira, dia 5 de julho, foi atingido mais um recorde diário na administração das vacinas, com mais de 141.500 doses. A estimativa é que esta terça-feira o número seja ultrapassado.