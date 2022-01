Denúncia de abusos sexuais em Lisboa contra padre de Vila Real

A Comissão de Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa recebeu uma denúncia de abusos praticados, há mais de 30 anos, por um sacerdote que estava a exercer funções naquela diocese. Padre está agora reformado em Vila Real.

Em comunicado, a Comissão de Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa refere que o prelado está agora "incardinado na Diocese de Vila Real, de onde é natural". A denúncia foi dada a conhecer a D. António Augusto Azevedo, bispo daquela diocese, que informou "ter iniciado uma investigação prévia e feito a comunicação às autoridades judiciais competentes".

"A Comissão de Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa prossegue o seu trabalho, mantendo uma total disponibilidade para colaborar com as autoridades competentes e tendo sempre como prioridade o apuramento da verdade e o acompanhamento das vítimas", finaliza o comunicado.