Denúncias de práticas violentas de conversão caem no vazio legal

A ILGA continua a receber denúncias de práticas violentas de conversão de pessoas LGBTI, pressionadas por médicos, para negarem a sua orientação sexual ou identidade de género. O medo e a vergonha calam as denúncias e, quando as fazem, nada sucede, porque a lei não prevê a punição dessas ações. O Parlamento debate, esta quarta-feira à tarde em plenário, projetos de lei do PS, BE, PAN e Livre para criminalizar essas práticas e permitir que a autoderminação seja efetiva.

"Há pessoas sujeitas a programas que consideramos de tortura, com pressão dos profissionais, para que deixem de ser quem são, o que é impossível e um atentado à sua dignidade", alerta Ana Aresta, presidente da ILGA - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo.

Aos serviços de acompanhamento da associação, chegam "más experiências com profissionais de saúde, nomeadamente da saúde mental, que sugerem práticas de reconversão extremamente violentas e desgastantes" e acabam por deixar essas pessoas "num contexto de ainda maior fragilidade". É, sobretudo, violência psicológica, mas também há jovens sujeitos a "práticas arcaicas", como "verem determinados conteúdos durante imensas horas".