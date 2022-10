Denúncias graves de atrasos de ambulâncias estão a ser analisadas

Associação admite que algumas exposições podem ser enviadas ao Ministério Público.

Na sequência de casos de alegado atraso no socorro, a Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica (ANTEM) criou, em julho, um e-mail para denúncias da sociedade civil e de profissionais que estão no terreno sobre a resposta do INEM.

Sem quantificar quantas exposições já recebeu, o presidente da mesa da Assembleia Geral daquela associação referiu que "algumas são muito graves e estão a ser analisadas pelos serviços jurídicos" para eventual encaminhamento para o Ministério Público.