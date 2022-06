Denúncias na mira do Movimento Espaços Livres

Pedro Emanuel Santos Hoje às 09:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O destino da Estação Ferroviária da Boavista ficou traçado no passado mês de fevereiro quando um despacho publicado em "Diário da República" confirmou a demolição da infraestrutura e a construção no local de um novo centro comercial El Corte Inglés, o primeiro no Porto.

No total, serão três os edifícios a destruir, num total de 20 686 metros quadrados. Uma das vozes públicas que luta por outro destino para aquele espaço é o Movimento por um Jardim Ferroviário da Boavista, um dos membros fundadores do MEL, que organizou diversos protestos para chamar a atenção para o destino da estação, inaugurada em 1875 e desativada desde 2001, um ano antes da entrada em funcionamento do metro. O MEL compromete-se a apresentar uma proposta para a criação de um novo jardim nos terrenos públicos da antiga estação e lamenta "ter encontrado falta de diálogo por parte do executivo municipal do Porto e da IP - Infraestruturas de Portugal, ausência de respostas e recusa de um verdadeiro processo de discussão pública, transparente e democrático".