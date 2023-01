Denúncias sobre erros nas cirurgias preocupam Ordem dos Médicos

A má prática no Amadora-Sintra pode vir a dar em sanções disciplinares. Há quatro entidades a investigar "mortalidade e mutilações desnecessárias".

A Ordem dos Médicos (OM) nomeou o presidente do Colégio de Especialidade de Cirurgia Geral, para fazer uma análise às denúncias feitas por cirurgiões do hospital Fernando Fonseca (HFF), também conhecido por Amadora-Sintra. Dois cirurgiões, um deles será o ex-diretor do serviço, disseram haver más práticas na unidade, que resultaram em "mortalidade e mutilações desnecessárias de utentes". O presidente do Conselho Regional do Sul da OM afirmou estar "a acompanhar com preocupação" e admitiu haver sanções disciplinares, caso se confirmem os factos.

Alexandre Valentim Lourenço referiu ao JN que o processo de averiguações da Ordem, solicitado pelo conselho de administração do hospital Amadora- Sintra, não está "a ser liderado por um perito qualquer". "É o presidente do colégio de especialidade", adiantou. A notícia avançada pelo semanário "Expresso" dá conta de pelo menos 22 casos onde há suspeita de ter existido situações de negligência, como por exemplo, utentes avaliados por jovens médicos "inexperientes" e doentes submetidos a cirurgias oncológicas, quando não tinham tumores.