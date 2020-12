Depois da luta contra o vírus, doentes travam guerra com as sequelas

Inês Schreck Hoje às 07:38 Facebook

Internamentos são "muito traumatizantes" e provocam alterações cognitivas, pesadelos, fadiga e fraqueza muscular. Recuperação pode levar meses.

Agarrado a um andarilho, com a ajuda do terapeuta, arrasta primeiro um pé e depois outro. Sorri. Os braços conduzem aquele corpo flácido, que esteve prostrado sobre uma cama mais de duzentos dias. O simbolismo do momento não passa despercebido. Desde 26 de março, quando entrou no Hospital de Braga infetado com covid-19, que António Rodrigues trava uma guerra. Primeiro com o vírus, depois com as sequelas e complicações de um internamento muito prolongado. Precisamente oito meses depois, já no Centro de Reabilitação do Norte (CRN), em Gaia, António levantou-se e voltou a dar os primeiros passos.

Diabético, hipertenso, obeso, reunia fatores de risco suficientes para que a infeção levasse a melhor. Não sabe onde contraiu o vírus e já nem quer saber, "foi há tanto tempo...". Dois dias depois de ser internado em Braga, o mundo apagou-se durante quase um mês. Dizem-lhe que esteve nos cuidados intensivos, de barriga para baixo, agarrado à vida por um ventilador. Não se lembra. A primeira tentativa para tirar o suporte ventilatório falhou. À segunda, acordou de sobressalto e esteve quinze dias mergulhado numa confusão de pensamentos, de pesadelos e de humores que ainda hoje o sobressaltam. "Tratei mal toda a gente à minha volta - os médicos, os enfermeiros, coitados - mas depois a cabeça melhorou", conta, encolhendo os ombros, como quem pede desculpa.