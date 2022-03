Depois de Montenegro, há mais três potenciais candidatos em reflexão

O antigo líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, confirmou que é candidato à liderança do partido nas eleições diretas agendadas para 28 de maio, com eventual segunda volta a 4 de junho. Montenegro deverá ter como adversário Ribau Esteves, que está em reflexão, tal como Pedro Rodrigues e Miguel Pinto Luz.

"Após algum tempo de reflexão pessoal e política, tomei a decisão de me candidatar a presidente do PSD", anunciou Luís Montenegro, à Lusa. O advogado de 49 anos, de Espinho, assume ter tomado a decisão depois de "escutar muitos militantes, autarcas e cidadãos e após ter recebido incentivos e sugestões vindos de dentro e de fora do PSD".

Esta é a segunda vez que o antigo líder parlamentar se candidata à presidência do partido, depois de ter saído derrotado das eleições de janeiro de 2020, contra Rui Rio, a quem quer agora suceder. Montenegro foi um dos críticos de Rio que acabou por se juntar à campanha para as legislativas de janeiro passado, num sinal de unidade que não foi suficiente para evitar a maioria absoluta do PS e a consequente demissão do líder.