Depois do consultor, Governo afasta presidente do SIRESP

O Governo vai afastar Sandra Perdigão Neves, presidente da empresa gestora da rede SIRESP, ex-quadro da Altice. Decisão surge depois de a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, ter afastado o consultor do Governo para o Siresp.

Segundo o "Diário de Notícias", a exoneração vai ser anunciada na noite desta sexta-feira em assembleia-geral do ministério das Finanças.

Sandra Perdigão Neves denunciou, numa carta enviada à ministra da Administração Interna, a existência de um conflito de interesses envolvendo a contratação do consultor Hélder Santos Simões.

Recorde-se que, esta semana, Francisca Van Dunem afastou o consultor do Governo para o Siresp sobre quem recaem suspeitas de conflitos de interesses na elaboração do concurso público para a rede de comunicações de segurança do Estado.

Hélder Simões Santos, que era diretor comercial da Motorola quando, em 2017, apresentou uma solução para a rede Siresp. Um ano depois, o consultor foi contratado pela Secretaria-Geral da Administração Interna (SGMAI), por via de uma empresa privada, e desde então que o Governo passou a defender que essa solução fosse integrada no concurso público que está a ser preparado para a rede 2023-2025.