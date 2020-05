Depois do sol e calor, chega a chuva e trovoada

Hoje às 12:04 Facebook

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga estão este sábado sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada entre o meio-dia e as 20 horas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no caso da precipitação podem verificar-se "aguaceiros e trovoada em alguns locais, que poderão ser fortes, de granizo e acompanhados de rajadas".

No caso de Braga, Coimbra, Viana do Castelo e Porto, o aviso do IPMA contempla a menção à ocorrência dos fenómenos meteorológicos no interior dos distritos.

Nos últimos dias, vários concelhos estiveram com risco elevado de incêndio, e vários distritos estiveram com aviso amarelo devido ao tempo quente.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.