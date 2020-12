Depressão Dora vai trazer frio, vento forte e chuva a Portugal até sábado

JN/Agências Hoje às 11:34 Facebook

Portugal continental vai ser afetado a partir da tarde desta quinta-feira e até sábado por vento forte, precipitação, neve, agitação marítima e descida da temperatura associadas à passagem da depressão Dora, informou o IPMA.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) precisa que a depressão Dora, que está associada a uma superfície fria, vai fazer-se sentir a partir da tarde desta quinta-feira e atravessar todo o território durante o dia de sexta-feira.

"Os efeitos desta depressão no território continental serão sentidos pelo aumento da intensidade do vento a partir da tarde de hoje [quinta-feira], prolongando-se até ao início de sábado com rajadas até 80 quilómetros por hora no litoral oeste e até 95 quilómetros por hora nas terras altas tendo sido emitido aviso amarelo para vários distritos", é referido.

De acordo com o IPMA, está também previsto um aumento da agitação marítima, em particular na costa ocidental a partir do final do dia desta quinta-feira, com a altura significativa das ondas a poder atingir os 7 metros e sendo de noroeste, com emissão de aviso laranja.

O IPMA adianta também que a depressão está associada uma superfície frontal fria, dando origem a precipitação, que será na forma de neve nas cotas acima de 1400/1600 metros e descendo gradualmente para 600/800 metros.

Por causa desta situação o IPMA emitiu aviso amarelo de neve para a maior parte dos distritos das regiões Norte e Centro, em particular para sexta-feira.

"Devido ao transporte de uma massa de ar frio na circulação conjunta da depressão com um anticiclone localizado a noroeste dos Açores, prevê-se também uma descida de temperatura até sábado, que associada à intensificação do vento, irá provocar um aumento do desconforto térmico", adianta ainda o IPMA.

O IPMA colocou para sexta-feira toda a costa de Portugal continental, do norte da Madeira e Porto Santo aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estarão sob este aviso entre as 00:00 de sexta-feira e as 17 horas de sábado.

Estão previstas ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura, podendo atingir 10 a 14 metros de altura máxima.

Também a costa norte da ilha da Madeira e de Porto Santo vão estar com o aviso laranja, entre as 3 horas de sábado e as 5 horas de domingo, por causa do estado do mar, prevendo-se ondas de norte com 5 a 6 metros.

Ainda por causa estado do mar, o IPMA colocou já esta quinta-feira os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro sob aviso amarelo entre as 21 horas desta quinta-feira e à meia-noite de sexta-feira.

Entretanto, entre as 21 horas desta quinta-feira e as 12 horas de sexta-feira, vão estar sob aviso amarelo (menos grave) os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco devido à previsão de vento forte de noroeste, com rajadas até 95 quilómetros por hora nas terras altas

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco devido à previsão de queda de neve acima de 1400/1600 metros, descendo gradualmente a cota para 700/900 metros, entre a meia-noite e as 18 horas de sexta-feira.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.